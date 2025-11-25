Захарова назвала нелепыми условия ЕС по миру на Украине

Захарова напомнила, что, по мнению фон дер Ляйен, границы не могут меняться силой, Украина не должна ограничивать свои вооруженные силы, а ЕС должен играть центральную роль в мирном процессе. Российский дипломат обратила внимание, что глава ЕК не могла не слышать про Косово: ведь «именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа». Насчет невозможности ограничения ВСУ Захарова задала вопрос, отказывает ли фон дер Ляйен «суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах».