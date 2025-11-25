Захарова назвала нелепыми условия ЕС по миру на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала условия Евросоюза для достижения мира на Украине, озвученные председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Свое мнение дипломат выразила в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что, по мнению фон дер Ляйен, границы не могут меняться силой, Украина не должна ограничивать свои вооруженные силы, а ЕС должен играть центральную роль в мирном процессе. Российский дипломат обратила внимание, что глава ЕК не могла не слышать про Косово: ведь «именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа». Насчет невозможности ограничения ВСУ Захарова задала вопрос, отказывает ли фон дер Ляйен «суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах».
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Украина «выбрала европейскую судьбу».
«Вот это самое нелепое. Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку «украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом», – прокомментировала Захарова.
23 ноября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал основные элементы потенциального мирного плана, необходимые для «справедливого и прочного мира и суверенитета Украины». Среди них – отказ от изменения границ силой и отсутствие ограничений для ВСУ.
Заявление главы ЕК опубликовано на фоне обсуждения в последние дни мирного плана США из 28 пунктов. Документ включает передачу территорий, гарантии безопасности для Киева и снятие санкций. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва получила текст плана США по урегулированию конфликта. Западные лидеры на саммите G20 призывали внести в документ изменения.