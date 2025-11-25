Глава МИД Британии заявила о необходимости усадить Россию за стол переговоров
России необходимо сесть за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает The Independent.
«Конечно, предстоит еще много работы, но главное – Россия теперь должна сесть за стол переговоров», – сказала глава британского внешнеполитического ведомства.
Она также напомнила, что европейские страны стремятся к обеспечению «прочного» мира на Украине.
24 ноября министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что страны ЕС должны принять меры по использованию замороженных активов РФ. Он высказал мнение о том, что это позволит обеспечить место за столом переговоров по достижению мира на Украине. План США, который был опубликован 21 ноября и направлен на урегулирование конфликта, предполагает в том числе использование российских активов в размере $100 млрд. Они должны быть использованы для восстановления Украины.