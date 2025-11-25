Глава МИД Британии заявила о необходимости усадить Россию за стол переговоров

24 ноября министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что страны ЕС должны принять меры по использованию замороженных активов РФ. Он высказал мнение о том, что это позволит обеспечить место за столом переговоров по достижению мира на Украине. План США, который был опубликован 21 ноября и направлен на урегулирование конфликта, предполагает в том числе использование российских активов в размере $100 млрд. Они должны быть использованы для восстановления Украины.