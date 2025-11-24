МИД Литвы призвал использовать активы РФ как билет на переговоры по Украине
Европе необходимо принять меры по использованию замороженных в Евросоюзе российских активов, чтобы обеспечить место за столом переговоров по достижению мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью Bloomberg.
«Это приоритет для Европы – иметь место за столом переговоров. Мы должны защитить наши интересы в ходе диалога. Тот факт, что нас там нет, – это проблема. Нам нужен билет до этого стола, нам нужен рычаг. Две вещи, которые дадут Европе доступ к переговорам, – это замороженные активы и вступление Украины в ЕС», – сказал Будрис.
21 ноября в СМИ появился мирный план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине, составленный, как утверждается, представителями американских властей. Один из пунктов плана предполагает использование замороженных российских активов в размере $100 млрд для восстановления Украины. По мирному плану Европейский союз не участвует в переговорах, но на него возлагаются финансовые обязательства перед украинской стороной.
23 ноября прошли экстренные переговоры США и Украины в Женеве, после которого ЕС, как писали СМИ, составил собственный вариант плана мирного урегулирования. Лидеры Евросоюза также встретились, чтобы обсудить ситуацию на Украине, в кулуарах саммита ЕС – Африканский союз в столице Анголы Луанде.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила государствам ЕС письмо, в котором изложены три механизма дальнейшего финансирования Украины. Один из механизмов подразумевает использование активов как обеспечение «репарационного кредита» в 140 млрд евро. Ожидается, что его могут согласовать до саммита ЕС в декабре.