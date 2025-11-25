Газета
Главная / Политика /

Reuters: администрация Трампа проверит въехавших при Байдене беженцев

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась провести масштабную проверку беженцев, въехавших при экс-президенте Джо Байдене. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку правительства Штатов.

Согласно меморандуму, который подписал директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джо Эдлоу, указ распространится на 233 000 беженцев, приехавших в Соединенные Штаты в период с 20 января 2021 г. по 20 февраля 2025 г. Ведомство перепроверит заявки еще раз. Мигрантам приостановят обработку заявлений на получение постоянного вида на жительство, а также проведут повторное собеседование.

В меморандуме говорится, что администрация Байдена, возможно, отдавала приоритет количеству приема беженцев, пренебрегая качеством собеседований и детальным отбором.

6 ноября Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента писало, что администрация Трампа уже аннулировала 80 000 неиммиграционных виз с момента вступления главы государства в должность 20 января. Поводом стали различные правонарушения: от нетрезвого вождения до нападений и краж.

