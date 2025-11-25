Reuters: администрация Трампа проверит въехавших при Байдене беженцев

Согласно меморандуму, который подписал директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джо Эдлоу, указ распространится на 233 000 беженцев, приехавших в Соединенные Штаты в период с 20 января 2021 г. по 20 февраля 2025 г. Ведомство перепроверит заявки еще раз. Мигрантам приостановят обработку заявлений на получение постоянного вида на жительство, а также проведут повторное собеседование.