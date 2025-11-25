Песков подтвердил заинтересованность РФ в достижении целей с помощью дипломатии

«Мы остаемся полностью открытыми для переговорного процесса. Мы заинтересованы достигать наши цели именно политико-дипломатическими средствами. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны», – сказал представитель Кремля.