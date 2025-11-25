Песков подтвердил заинтересованность РФ в достижении целей с помощью дипломатии
Позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, поэтому Россия заинтересована решить ситуацию с помощью именно дипломатических средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы остаемся полностью открытыми для переговорного процесса. Мы заинтересованы достигать наши цели именно политико-дипломатическими средствами. В этом плане наша позиция нисколько не изменилась, она неоднократно подтверждалась президентом нашей страны», – сказал представитель Кремля.
На фоне высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что план США по урегулированию умер, Песков подчеркнул, что эта ситуация похожа на информационную вакханалию. По его словам, сложно комментировать каждую публикацию СМИ.
«Поэтому мы предпочитаем не заниматься мегафонной дипломатией. Мы ждем, когда американская сторона поделится с нами контактами», – заключил пресс-секретарь российского лидера.
25 ноября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским официальным лицам сокращенный вариант американского плана урегулирования на Украине. В нем будет 19 пунктов в сравнении с 28 пунктами ранее.