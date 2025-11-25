Песков: проект плана из 28 пунктов разрабатывался американской стороной
Проект мирного плана из 28 пунктов разрабатывался американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На прямой вопрос «Ведомостей» работал ли над планом глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пресс-секретарь российского лидера не ответил.
«Действительно, это набросок американской стороны, набросок, который был нам передан, но он верстался, верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже», – сказал Песков.
Предполагается, что изначальный план из 28 пунктов разрабатывался госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером в консультации с Дмитриевым.
По данным FT, после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза в Женеве план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19. Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены.