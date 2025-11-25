Песков: Путин не планирует созвона с Си Цзиньпином в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Ну, сейчас пока ближайшие дни нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос «Ведомостей».
24 ноября Си и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис. Си подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Кроме того, он выразил надежду, что все стороны как можно скорее достигнут «справедливого и прочного мирного соглашения, которое устранит корень кризиса».
Разговор двух лидеров состоялся на фоне обсуждения мирного плана по завершению конфликта на Украине. Согласно документу, опубликованному 21 ноября, России могут быть переданы новые территории, а Украина может получить «надежные гарантии безопасности». Китай в проекте договора не упоминается.