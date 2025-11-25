Песков: Путин не планирует созвона с Си Цзиньпином в ближайшие дни

24 ноября Си и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис. Си подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Кроме того, он выразил надежду, что все стороны как можно скорее достигнут «справедливого и прочного мирного соглашения, которое устранит корень кризиса».