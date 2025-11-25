Газета
СВР: Лондон хочет сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

В Великобритании хотят сбить настрой президента США Дональда Трампа на урегулирование украинского конфликта через его дискредитацию. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, доходы от конфликта помогают экономике Британии избежать банкротства. Так, компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на выпуск военной продукции в интересах Киева. У СВР есть информация о планах по увеличению поставок беспилотных летательных аппаратов Украине, финансирование которых будет осуществляться за счет стран Евросоюза. Прогнозируемый объем доходов от данных поставок превышает $6 млрд.

В Лондоне выражают обеспокоенность тем, что мирные инициативы Трампа могут помешать дальнейшему получению доходов от поставок вооружений Украине. В качестве «страховочного варианта» британские круги разработали план по дискредитации президента США. Предполагается реанимировать сфабрикованные «досье» бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, содержащие утверждения о связях Трампа и членов его семьи с советскими и российскими спецслужбами.

20 ноября Bloomberg писал, что Великобритания утвердила план по отправке своих военных на Украину в рамках «коалиции желающих» при достижении соглашения о прекращении огня. Министр обороны страны Джон Хили заявил, что Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск.

