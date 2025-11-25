По данным СВР, доходы от конфликта помогают экономике Британии избежать банкротства. Так, компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на выпуск военной продукции в интересах Киева. У СВР есть информация о планах по увеличению поставок беспилотных летательных аппаратов Украине, финансирование которых будет осуществляться за счет стран Евросоюза. Прогнозируемый объем доходов от данных поставок превышает $6 млрд.