Bloomberg: Британия утвердила план по отправке военных на Украину

Ведомости

Великобритания утвердила план по отправке своих военных на территорию Украины в рамках «коалиции желающих» в случае достижения соглашения о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает Bloomberg.

По его словам, британские военные начальники определили, какой персонал они будут размещать и где будет располагаться их штаб-квартира. По словам министра, план о размещении войск будет доработан с другими членами коалиции и скорректирован в зависимости от условий любого мирного соглашения.

Хили добавил, что планы будут включать возможность ввода «британских войск на Украину, чтобы помочь обеспечить мир на длительный срок».

NYT: страны ЕС могут направить на Украину войска без одобрения РФ

Политика / Международные отношения

19 августа агентство Bloomberg писало, что уже 10 стран сообщили о том, что они готовы к отправке войск на Украину в рамках мирного соглашения. При этом издание Politico на следующий день отметило, что Великобритании и Франции будет сложно реализовать этот план, в том числе с экономической точки зрения.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не приемлет размещение войск НАТО на Украине под видом миротворцев.

