Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Матвиенко: в России почти нет ограничительных законов

Ведомости

За год в России принимается порядка 500–600 законов. Из этого количества есть несколько, которые можно назвать ограничительными, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу».

По ее словам, ограничения направлены не против граждан, а на их защиту.

«И законопослушные граждане их не боятся. А те, кто злоупотребляет новыми технологиями, лишаются такой возможности», – сказала Матвиенко.

Спикер СФ подчеркнула, что власти должны работать на опережение, чтобы защитить общество от новых вызовов и угроз. В частности, обезопасить детей от экстремистской и иной информации.

В середине ноября в Госдуму внесли законопроект об административных штрафах до 700 000 руб. для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Предлагается дополнить КоАП РФ статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанностей при проведении авторизации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь