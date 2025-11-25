Матвиенко: в России почти нет ограничительных законов
За год в России принимается порядка 500–600 законов. Из этого количества есть несколько, которые можно назвать ограничительными, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу».
По ее словам, ограничения направлены не против граждан, а на их защиту.
«И законопослушные граждане их не боятся. А те, кто злоупотребляет новыми технологиями, лишаются такой возможности», – сказала Матвиенко.
Спикер СФ подчеркнула, что власти должны работать на опережение, чтобы защитить общество от новых вызовов и угроз. В частности, обезопасить детей от экстремистской и иной информации.
В середине ноября в Госдуму внесли законопроект об административных штрафах до 700 000 руб. для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Предлагается дополнить КоАП РФ статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанностей при проведении авторизации.