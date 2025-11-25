На юге Молдавии заметили беспилотник

19 ноября Россия нанесла удары по объектам на Украине, после чего минобороны Румынии заявило о предполагаемом пересечении беспилотником воздушного пространства страны. Об этом также заявило минобороны Молдавии. На следующий день молдавский МИД вручил послу РФ ноту протеста в связи с пролетом беспилотника.