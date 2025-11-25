На юге Молдавии заметили беспилотник
В южной части Молдавии заметили беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции республики.
Неизвестный БПЛА обнаружили в направлении Виноградовка – Вулканешты. Он пересек границу с Румынией проник в воздушное пространство страны, говорится в сообщении.
Молдавия проинформировала Румынию о ситуации. Республика начала проверку района пролета дрона.
19 ноября Россия нанесла удары по объектам на Украине, после чего минобороны Румынии заявило о предполагаемом пересечении беспилотником воздушного пространства страны. Об этом также заявило минобороны Молдавии. На следующий день молдавский МИД вручил послу РФ ноту протеста в связи с пролетом беспилотника.
Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия не предоставила никаких доказательств того, что обвинения в пролете над республикой беспилотника российского производства правдивы.