Главная / Политика /

На юге Молдавии заметили беспилотник

Ведомости

В южной части Молдавии заметили беспилотник. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции республики.

Неизвестный БПЛА обнаружили в направлении Виноградовка – Вулканешты. Он пересек границу с Румынией проник в воздушное пространство страны, говорится в сообщении.

Молдавия проинформировала Румынию о ситуации. Республика начала проверку района пролета дрона.

19 ноября Россия нанесла удары по объектам на Украине, после чего минобороны Румынии заявило о предполагаемом пересечении беспилотником воздушного пространства страны. Об этом также заявило минобороны Молдавии. На следующий день молдавский МИД вручил послу РФ ноту протеста в связи с пролетом беспилотника.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия не предоставила никаких доказательств того, что обвинения в пролете над республикой беспилотника российского производства правдивы.

