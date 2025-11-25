WSJ узнала о звонках разгневанных чиновников ЕС Рубио из-за плана мира Трампа
Госсекретарю США Марко Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей после того, когда детали проекта плана по Украине попали к ним в руки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.
Чиновники выражали обеспокоенность и недоумение по поводу проекта из-за односторонних условий. По версии депутатов, Рубио рассказал, что на первоначальную версию плана повлиял «некий россиянин». Но сам госсекретарь вскоре оспорил заявления законодателей, подчеркнув, что мирное предложение разрабатывали США.
«Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», – сказал он.
WSJ пишет, что Рубио пришлось спешно организовать встречу в Женеве, чтобы сделать план более приемлемым для Киева.
24 ноября The Economist писала, что переговоры в Женеве прошли содержательно благодаря Рубио, который объявил о своего рода примирении США и Украины. Газета подчеркнула, что эта встреча разительно отличается от «зловещих» переговоров с министром армии США Дэном Дрисколлом, прошедших 21 ноября в Киеве.