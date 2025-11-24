Economist: переговоры с Украиной в Женеве прошли содержательно благодаря Рубио
Переговоры в Женеве прошли содержательно благодаря госсекретарю США Марко Рубио, который объявил о своего рода примирении Штатов и Украины, пишет The Economist. Встреча разительно отличается от «зловещих» переговоров с министром армии США Дэном Дрисколлом, прошедших 21 ноября в Киеве.
Рубио появился в середине женевских переговоров, чтобы объявить о неожиданном прогрессе в усилиях администрации президента Дональда Трампа по прекращению украинского кризиса.
После госсекретарь США заявил, что новое соглашение должно быть одобрено как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и Трампом, предположительно, на встрече в Вашингтоне. Процесс потребует времени. Он развеял угрозы, что крайний срок подписания договора – это 27 ноября, по крайней мере, на данный момент.
Дрисколл же представил «однобокий» план, не учитывающий интересы Украины, пишет The Economist. По данным Financial Times, он заявил европейским дипломатам, что «оптимистичен» и считает момент подходящим для мирных усилий. Но он подчеркнул, что Вашингтон не намерен проявлять гибкость.
24 ноября The New York Times со ссылкой на источник написала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов.