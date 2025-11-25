Газета
Главная / Политика /

Лавров: Россия получила план Трампа по неофициальным каналам

По словам министра, целый ряд вопросов в документе требует прояснения
Ведомости

Москве по официальным каналам пока не передавали мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, однако Россия готова обсуждать конкретные формулировки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что документ есть у российской стороны, но получен неофициально. «У нас он есть, но по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, целый ряд вопросов в нем требует прояснения.

25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрии Песков говорил об «информационной вакханалии» вокруг американского мирного плана. По его словам, «сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ», поскольку распространяется много противоречивых данных. «Мы предпочитаем не заниматься "мегафонной дипломатией"», – подчеркивал он.

Песков также отмечал, что Москва ждет официальных контактов с США и остается открытой к переговорам. Сам документ он назвал «наброском американской стороны», указав, что он «во многом действительно соответствует духу Анкориджа».

