Лавров: Россия получила план Трампа по неофициальным каналам

Лавров уточнил, что документ есть у российской стороны, но получен неофициально. «У нас он есть, но по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали, но мы готовы, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).