Песков заявил об информационной вакханалии вокруг мирного плана США

Песков заявил об информационной вакханалии вокруг мирного плана СШАСам документ Москва считает соответствующим духу Анкориджа
Ситуация в СМИ, которая складывается вокруг плана по урегулированию украинского конфликта, предложенного США, является информационной вакханалией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. <...> Действительно очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы предпочитаем не заниматься мегафонной дипломатией», – завил он.
Песков добавил, что российская сторона еще ожидает от США контактов в официальном плане. По его словам, Москва остается открыта для переговорного процесса и заинтересована достигать своих целей политико-дипломатическими средствами.
Сам план он назвал «наброском американской стороны». «Но он верстался, верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоредже, и он, собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», – подчеркнул Песков.
24 ноября советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что представленный ранее мирный план Трампа по Украине из 28 пунктов фактически утратил актуальность и был существенно изменен по итогам переговоров в Женеве. По его словам, часть положений документа была полностью исключена, другие – переработаны, а все замечания Киева получили реакцию со стороны американской делегации.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что России не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Москва была ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Он отмечал, что часть его положений «вполне приемлема», тогда как другие положения требуют дополнительного обсуждения между сторонами.