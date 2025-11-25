Глава МИД Белоруссии: Минск не отгораживается от стран ЕС

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что открытые пока на границе Белоруссии несколько пунктов пропуска со странами ЕС «являются единственной связующей нитью». По словам Рыженкова, самоизоляция европейских государств проявляется в том числе в сокращении объемов средств, которые направляются на реализацию инфраструктурных, социальных проектов. Кроме того, он отметил ухудшение экономического положения и милитаризацию стран.