Глава МИД Белоруссии: Минск не отгораживается от стран ЕС
Белоруссия не пытается отгородиться от Евросоюза (ЕС), который при этом самоизолируется и от Минска, и от Москвы, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков после совместного заседания коллегии дипведомств двух стран.
«Естественно, в своей работе мы не отгораживаемся от Европейского союза. <...> Произошла парадоксальная ситуация: Европейский союз ограничением определенного взаимодействия с нами, с Россией, самоизолируется», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Глава белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что открытые пока на границе Белоруссии несколько пунктов пропуска со странами ЕС «являются единственной связующей нитью». По словам Рыженкова, самоизоляция европейских государств проявляется в том числе в сокращении объемов средств, которые направляются на реализацию инфраструктурных, социальных проектов. Кроме того, он отметил ухудшение экономического положения и милитаризацию стран.
24 ноября премьер-министр республики Инга Ругинене заявила, что Литва планирует на заседании правительственной комиссии рассмотреть вопрос о повторном закрытии границы с Белоруссией. 29 октября Вильнюс закрывал автомобильные границы, объяснив это появлением в своем воздушном пространстве воздушных шаров, которые якобы запустили контрабандисты из Белоруссии. 20 ноября до окончания срока Литва открыла два пункта пропуска.