Литва в ближайшее время рассмотрит повторное закрытие границы с Белоруссией

23 ноября международный аэропорт в Вильнюсе снова закрыли после обнаружения в небе воздушных шаров, которые предположительно запустили контрабандисты из Белоруссии. 29 октября Литва на фоне аналогичных событий закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в контрабанде.