Литва в ближайшее время рассмотрит повторное закрытие границы с Белоруссией
Литва планирует на заседании правительственной комиссии рассмотреть вопрос о повторном закрытии границы с Белоруссией, заявила премьер-министр республики Инга Ругинене.
«В ближайшее время созову заседание правительственной комиссии по национальной безопасности, на повестку дня будет вынесен вопрос закрытия границы с Белоруссией», – сказала она (цитата по ТАСС).
20 ноября до окончания срока Вильнюс принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границе. Транспортные средства начали движение через «Бенякони» (сопредельный литовский – «Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай» в Литве).