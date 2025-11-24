Газета
Литва в ближайшее время рассмотрит повторное закрытие границы с Белоруссией

Литва планирует на заседании правительственной комиссии рассмотреть вопрос о повторном закрытии границы с Белоруссией, заявила премьер-министр республики Инга Ругинене.

«В ближайшее время созову заседание правительственной комиссии по национальной безопасности, на повестку дня будет вынесен вопрос закрытия границы с Белоруссией», – сказала она (цитата по ТАСС).

23 ноября международный аэропорт в Вильнюсе снова закрыли после обнаружения в небе воздушных шаров, которые предположительно запустили контрабандисты из Белоруссии. 29 октября Литва на фоне аналогичных событий закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в контрабанде.

20 ноября до окончания срока Вильнюс принял решение об открытии двух пунктов пропуска на границе. Транспортные средства начали движение через «Бенякони» (сопредельный литовский – «Шальчининкай») и «Каменный Лог» («Мядининкай» в Литве).

