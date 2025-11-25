Посла России вызвали в МИД Молдавии после инцидента с дронами

Позже минобороны Молдавии заявило, что в небе над республикой были обнаружены шесть беспилотников, их происхождение определить не удалось. Дроны обнаружили в районах Дондушень, Кагул, Оргеев, Флорешты, в окрестностях городов Вадул-луй Водэ и Бендеры.