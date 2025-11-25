Газета
Главная / Политика /

Посла России вызвали в МИД Молдавии после инцидента с дронами

Ведомости

Российского посла в Кишиневе Олега Озерова вызвали в МИД Молдавии после инцидента с неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Озерова примут в МИДе 26 ноября в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

В ведомстве заявили, что МИД решительно осуждает грубое нарушение воздушного пространства Молдавии несколькими дронами, включая падение одного из них в населенном пункте Кухурешть-де-Жос (Нижние Кугурешты).

25 ноября полиция Молдавии сообщила, что на юге страны был обнаружен один беспилотник. Он пересек границу с Румынией.

Позже минобороны Молдавии заявило, что в небе над республикой были обнаружены шесть беспилотников, их происхождение определить не удалось. Дроны обнаружили в районах Дондушень, Кагул, Оргеев, Флорешты, в окрестностях городов Вадул-луй Водэ и Бендеры.

