Лавров: за время конфликта Россия сплотилась и очистилась
Россия за время конфликта на Украине сплотилась и «очистилась» от тех, кто был неискренен по отношению к стране. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», записанном 21 ноября.
«Как подчеркивает президент РФ Владимир Путин, война, развязанная против нас Западом через Украину, сплотила наш народ и позволила очиститься от тех, кто был неискренен в своих отношениях с родиной», – сказал Лавров.
По его словам, коллектив МИДа сплочен, эффективен и нацелен на результаты. Лавров рассказал, что многие опасались, что кто-то убежит, позарившись на какие-то «посулы». Спецслужбы не раз пытались завербовать дипломатов, но лишь раз эти действия увенчались успехом. По данным Лаврова, это был «какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии», о котором сейчас никто не вспоминает.
Министр отметил, что ни разу не жалел о выборе дипломатической карьеры. По его словам, «работа очень интересная, задумываться о том, жалею я об этом или нет, просто нет времени». Лавров сказал, что ему нравится быть в процессе осознания тех поистине исторических явлений, перемен, которые мы наблюдаем на международной арене.
25 ноября Лавров также заявил, что Европа, по его оценке, «провалила» все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. По его словам, это касается как событий 2014 г., когда европейские страны выступали гарантами договоренностей между Виктором Януковичем и оппозицией, так и последующего разрушения минских соглашений, за которыми, как отметил министр, стояли Франция и Германия «в лице Евросоюза».