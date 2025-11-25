Лавров: Европа провалила все шансы на участие в украинском урегулировании

По словам Лаврова, Европа «провалилась по всем статьям», начиная с 2014 г. Тогда, напомнил министр, именно Европа председательствовала над согласованием плана по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией и «поставила свои гарантийные подписи под документом, который Янукович и оппозиционеры подписали».