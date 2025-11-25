Лавров: Европа провалила все шансы на участие в украинском урегулировании
Европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым.
По словам Лаврова, Европа «провалилась по всем статьям», начиная с 2014 г. Тогда, напомнил министр, именно Европа председательствовала над согласованием плана по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией и «поставила свои гарантийные подписи под документом, который Янукович и оппозиционеры подписали».
Лавров также обратил внимание, что именно Европа разрушила Минские договоренности, в чем открыто призналась. Там гарантами выступили Франция и Германия, «и в их лице Евросоюз».
«Именно Европа, правда, в лице [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона (но Европа занимала такую же позицию) отговорила Зеленского от подписания договоренностей, которые в Стамбуле украинская делегация в апреле 2022 г. сама предложила», – подчеркнул Лавров.
25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без участия самих европейских стран. Но их подключение к переговорам по украинскому урегулированию возможно на следующем этапе, добавил он.
24 ноября министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил в интервью Bloomberg, что Европе необходимо принять меры по применению замороженных в Евросоюзе российских активов, чтобы обеспечить место за столом переговоров по достижению мира на Украине.