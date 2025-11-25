Газета
Кремль: обсуждать архитектуру безопасности без Европы невозможно

Ведомости

Обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без участия самих европейских стран, но их подключение к переговорам по украинскому урегулированию возможно на следующем этапе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе, а говорить о гарантиях безопасности без систем безопасности в целом, наверное, сложно без участия европейцев. Ну, практически невозможно. На каком-то этапе, конечно, это потребуется, но сейчас единственное, что есть субстантивно, это американский проект, проект Трампа», – пояснил представитель Кремля.

По его словам, американский план урегулирования украинского конфликта может стать основой для переговоров. Песков напомнил, что до этого об этом также говорил президент Владимир Путин.

Глава государства на совещании Совбеза 21 ноября сказал, что план США может лечь в основу окончательного урегулирования, но с Москвой он пока не обсуждается. По словам Путина, это связано с тем, что администрации США, по его мнению, не удается заручиться согласием Киева, а Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести РФ стратегическое поражение на поле боя». Президент добавил, что Россия по-прежнему готова к переговорам и решению проблем мирным путем. Но, по его словам, это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

25 ноября Песков также заявил об информационной вакханалии вокруг мирного плана США. По его словам, «сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ», так как публикуется много противоречивых данных. По словам Пескова, Москва ожидает официальных контактов с США и остается открытой к переговорам, рассчитывая достигать своих целей политико-дипломатическими средствами.

