Кремль: обсуждать архитектуру безопасности без Европы невозможно

Глава государства на совещании Совбеза 21 ноября сказал, что план США может лечь в основу окончательного урегулирования, но с Москвой он пока не обсуждается. По словам Путина, это связано с тем, что администрации США, по его мнению, не удается заручиться согласием Киева, а Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести РФ стратегическое поражение на поле боя». Президент добавил, что Россия по-прежнему готова к переговорам и решению проблем мирным путем. Но, по его словам, это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.