Черногория введет визы для россиян к осени 2026 года

Черногория должна привести свою визовую политику в полное соответствие со стандартами Европейского союза к концу III квартала 2026 г., в том числе ввести визовый режим для граждан России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посольство Черногории в Москве.

В дипмиссии уточнили, что выполнение этих обязательств является частью процесса вступления страны в ЕС. Введение виз для россиян будет одним из элементов синхронизации политики с Брюсселем.

Сейчас граждане России могут въезжать в Черногорию и находиться там без визы до 30 дней, включая транзит, на основании двустороннего соглашения о взаимных поездках, напоминает посольство.

14 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допустила, что Черногория может стать членом Евросоюза в 2028 г., так как сейчас среди стран-кандидатов она находится на первом месте. Она поддержала такое желание республики.

