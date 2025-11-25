Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ПВО сбила 16 беспилотников над регионами России

Ведомости

С 10:00 до 20:00 мск российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью – 10 штук. Три были уничтожено над Брянской областью, два – над Курской и еще один – над Воронежской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что беспилотники вооруженных сил Украины атаковали 11 населенных пунктов в регионе.

В ночь на 25 ноября ВСУ устроили массированную атаку на российские регионы. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА к утру 25 ноября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь