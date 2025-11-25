ПВО сбила 16 беспилотников над регионами России
С 10:00 до 20:00 мск российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Больше всего БПЛА сбито над Белгородской областью – 10 штук. Три были уничтожено над Брянской областью, два – над Курской и еще один – над Воронежской.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что беспилотники вооруженных сил Украины атаковали 11 населенных пунктов в регионе.
В ночь на 25 ноября ВСУ устроили массированную атаку на российские регионы. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских БПЛА к утру 25 ноября.