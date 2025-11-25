Что известно о ночных атаках ВСУ на Кубань и Ростовскую область

Что известно о ночных атаках ВСУ на Кубань и Ростовскую областьЕсть погибшие и пострадавшие
В ночь на 25 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированную атаку на российские регионы. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября. Есть погибшие и пострадавшие.
Результатом ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область стала гибель трех человек, сообщил ранним утром губернатор региона Юрий Слюсарь. Двое из них скончались в больнице. Незадолго до этого глава региона говорил, что погиб один человек и 10 пострадали в Таганроге и Неклиновском районе. На тот момент (6:00 мск) восемь человек были госпитализированы.
Ночью Слюсарь сообщал, что Таганроге и Бессергеневке ранены три человека, а на улице Инструментальная в Таганроге повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме. Пострадали также припаркованные автомобили. Помимо прочего, возник пожар в складском помещении в промзоне. В селе Петрушино в Неклиновском районе загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка была повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, из-за чего начался пожар. Всего над Ростовской областью, по данным российского оборонного ведомства, было сбито 16 БПЛА.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массированных – силы ПВО сбили над регионом 76 беспилотников. Шесть мирных жителей получили ранения, повреждены как минимум 20 домов в пяти муниципалитетах. Самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике. Предварительно, в первом городе повреждены семь многоквартирных и как минимум семь частных домов. Четверо пострадали, им оказывают медпомощь. Развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика поврежден ряд частных домов, один человек госпитализирован.
В самом Краснодаре несколько жилых домов и одно офисное здание были незначительно повреждены. В селе Первореченском Динского района пострадал частный дом, а в Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, на место прибыли пожарные. Здесь осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания медпомощи отказался от госпитализации.
Главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что из-за массированных атак беспилотников на Краснодарский край ее дети вынуждены спать в коридоре.
Согласно информации Минобороны РФ, 116 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. В Крыму сбили 23 беспилотника, в Брянской области – семь. По четыре БПЛА было ликвидировано в Курском регионе и над Азовским морем. Два БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области и один – в Липецкой.