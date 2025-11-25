Что известно о ночных атаках ВСУ на Кубань и Ростовскую область

Ночью Слюсарь сообщал, что Таганроге и Бессергеневке ранены три человека, а на улице Инструментальная в Таганроге повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме. Пострадали также припаркованные автомобили. Помимо прочего, возник пожар в складском помещении в промзоне. В селе Петрушино в Неклиновском районе загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка была повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, из-за чего начался пожар. Всего над Ростовской областью, по данным российского оборонного ведомства, было сбито 16 БПЛА.