Макрон объявил о создании рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины
Франция и Великобритания сформируют рабочую группу по разработке долгосрочных гарантий безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после заседания объединения. Трансляция велась в соцсети Х Елисейского дворца.
По его словам, группа начнет работу уже с завтрашнего дня и будет находиться под совместным руководством Парижа и Лондона. В ее работе также примут участие Турция, которая, как подчеркнул Макрон, «играет ключевую роль в морской сфере», а также США, которые подключатся к этому формату впервые.
Французский лидер отметил, что архитектура будущих гарантий должна учитывать способность Украины самостоятельно обороняться. Он заявил, что численность украинской армии не должна быть ограничена, а ее возможности должны усиливаться за счет «сил подстраховки», которые смогут поддерживать украинские войска на второй линии.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса.
21 ноября был опубликован американский план по завершению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает вопрос передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. Позднее Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.