Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон объявил о создании рабочей группы по гарантиям безопасности для Украины

Ведомости

Франция и Великобритания сформируют рабочую группу по разработке долгосрочных гарантий безопасности для Украины в рамках так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после заседания объединения. Трансляция велась в соцсети Х Елисейского дворца.

По его словам, группа начнет работу уже с завтрашнего дня и будет находиться под совместным руководством Парижа и Лондона. В ее работе также примут участие Турция, которая, как подчеркнул Макрон, «играет ключевую роль в морской сфере», а также США, которые подключатся к этому формату впервые.

Французский лидер отметил, что архитектура будущих гарантий должна учитывать способность Украины самостоятельно обороняться. Он заявил, что численность украинской армии не должна быть ограничена, а ее возможности должны усиливаться за счет «сил подстраховки», которые смогут поддерживать украинские войска на второй линии.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса.

21 ноября был опубликован американский план по завершению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает вопрос передачи территорий, гарантий безопасности и санкций. Позднее Financial Times писала, что после переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её