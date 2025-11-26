Трамп заявил о согласии России на некоторые уступки в украинском вопросе
Россия согласилась на «некоторые первоначальные шаги» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам, его слова приводит CNN.
«Что ж, они идут на уступки. Их главные уступки заключаются в том, что они прекращают боевые действия и больше не [продвигаются вперед]», – сообщил глава Белого дома.
Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, добавив: «Может быть, с [зятем президента США] Джаредом [Кушнером]».
25 ноября пресс-секретарь министра армии США Дэна Дрисколла Джефф Толберт сообщил об успешном проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и России в Абу-Даби. По его словам, стороны ведут конструктивный диалог о достижении «прочного мира» и Вашингтон «сохраняет оптимизм».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает заниматься дипломатией, а не распространять слухи, которые могут помешать перспективным инициативам.