Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о согласии России на некоторые уступки в украинском вопросе

Ведомости

Россия согласилась на «некоторые первоначальные шаги» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам, его слова приводит CNN.

«Что ж, они идут на уступки. Их главные уступки заключаются в том, что они прекращают боевые действия и больше не [продвигаются вперед]», – сообщил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, добавив: «Может быть, с [зятем президента США] Джаредом [Кушнером]».

25 ноября пресс-секретарь министра армии США Дэна Дрисколла Джефф Толберт сообщил об успешном проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и России в Абу-Даби. По его словам, стороны ведут конструктивный диалог о достижении «прочного мира» и Вашингтон «сохраняет оптимизм».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает заниматься дипломатией, а не распространять слухи, которые могут помешать перспективным инициативам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте