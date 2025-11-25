Делегация США оценила переговоры в Абу-Даби по Украине с оптимизмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. В ответ на сообщения об этом Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил, что Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не распространять слухи, которые могут помешать перспективным инициативам.