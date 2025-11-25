Делегация США оценила переговоры в Абу-Даби по Украине с оптимизмом

Делегация США оценила переговоры в Абу-Даби по Украине с оптимизмомВ столице ОАЭ также находится украинская делегация
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и России в Абу-Даби проходят успешно, сообщил пресс-секретарь министра обороны США Дэна Дрисколла Джефф Толберт. По его словам, стороны ведут конструктивный диалог о достижении «прочного мира» и Вашингтон «сохраняет оптимизм». Его слова передает Axios.
Как отметил представитель Пентагона, переговоры проходят в тесной координации с Белым домом и другими ведомствами США.
В столице ОАЭ также работает украинская делегация во главе с руководителем военной разведки Кириллом Будановым. По данным источников Axios, украинские представители ведут обсуждения и с американской, и с российской стороной.
Ранее The New York Times писала, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф не присутствовали на предполагаемых переговорах с российской стороной в Абу-Даби.
25 ноября Politico со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине. Собеседники газеты подчеркнули, что из документа исключили в том числе возможную передачу территорий России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о переговорах между Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. В ответ на сообщения об этом Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил, что Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не распространять слухи, которые могут помешать перспективным инициативам.
23 ноября Axios писал, что Дрисколл, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией в Женеве. Дрисколл также провел встречу с украинской делегацией 22 ноября. По словам источника, это были «конструктивные» переговоры.
На следующий день CBS News писал, что Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана о завершении конфликта на Украине, которые ранее проходили в Женеве.