CBS News: Украина согласилась на мирный план Трампа

CBS News: Украина согласилась на мирный план ТрампаОстались незначительные детали, которые Зеленский может согласовать уже в США
Правительство Украины согласилось на мирный договор администрации президента США Дональда Трампа, сообщил CBS News со ссылкой на американского чиновника.
Остались лишь незначительные детали, которые необходимо уладить, рассказал источник.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале заявил, что Киев и Вашингтон достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.
Он также рассказал, что Киев ожидает организации визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Трампом.