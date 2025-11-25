Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CBS News: Украина согласилась на мирный план Трампа

Остались незначительные детали, которые Зеленский может согласовать уже в США
Ведомости

Правительство Украины согласилось на мирный договор администрации президента США Дональда Трампа, сообщил CBS News со ссылкой на американского чиновника.

Остались лишь незначительные детали, которые необходимо уладить, рассказал источник.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале заявил, что Киев и Вашингтон достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта. 

Он также рассказал, что Киев ожидает организации визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Трампом.

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её