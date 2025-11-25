У Кремля нет новостей по якобы проходящей в Абу-Даби встрече делегаций РФ и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать, что в Абу-Даби проходят переговоры представителей Москвы и Вашингтона. По его словам, в СМИ сейчас очень много различных сведений.
«СМИ пишут очень много всего. Вот у нас нет никаких новаций на этот счет», – сказал представитель Кремля.
25 ноября издание Politico со ссылкой на источники писало, что на встрече в Абу-Даби министр армии США Дэниел Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине. Собеседники газеты подчеркнули, что из документа исключили в том числе возможную передачу Донбасса России. Politico отметило, что такие вопросы могут быть вынесены на отдельные переговоры между украинским и американским лидерами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
До этого телеканал CBS сообщил, что Дрисколл якобы уже встретился в Абу-Даби с российскими представителями вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.