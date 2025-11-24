Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CBS: Дрисколл может посетить РФ для обсуждения плана по Украине

Ведомости

Министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана о завершении конфликта нав Украине, которые ранее проходили в Женеве с украинской стороной. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча Дрисколла с российскими официальными лицами может пройти и на другой площадке.

23 ноября Axios писал, что Дрисколл, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией в Женеве. Дрисколл также провел встречу с украинской делегацией 22 ноября. По словам источника, это были «конструктивные» переговоры.

На следующий день The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь