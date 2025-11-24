CBS: Дрисколл может посетить РФ для обсуждения плана по Украине
Министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана о завершении конфликта нав Украине, которые ранее проходили в Женеве с украинской стороной. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Отмечается, что встреча Дрисколла с российскими официальными лицами может пройти и на другой площадке.
23 ноября Axios писал, что Дрисколл, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией в Женеве. Дрисколл также провел встречу с украинской делегацией 22 ноября. По словам источника, это были «конструктивные» переговоры.
На следующий день The New York Times со ссылкой на источник писала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов.