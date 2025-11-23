Axios сообщил о прогрессе в переговорах по мирному плану по Украине
Представители США и Украины добились в Женеве прогресса в направлении возможного соглашения по плану Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на чиновников стран.
Американский чиновник, который принимает участие в переговорах, заявил порталу, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр американской армии Дэниел Дрисколл и зять президента Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией в Женеве. Дрисколл также провел встречу с украинской делегацией 22 ноября. По словам источника, это были «конструктивные» переговоры.
Собеседник добавил, что официальное заседание, которое состоится позднее 23 ноября, будет посвящено согласованию соглашения.
23 ноября в Швейцарии проходят переговоры американской и украинской сторон. CNN называло их целью согласование формулировок перед предстоящей встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщал, что мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта находится на завершающем этапе согласования. Он говорил, что текущая редакция документа отражает большинство ключевых приоритетов Киева.
Американский план по разрешению российско-украинского конфликта был опубликован 21 ноября. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций.