Axios сообщил о прогрессе в переговорах по мирному плану по Украине

Американский чиновник, который принимает участие в переговорах, заявил порталу, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр американской армии Дэниел Дрисколл и зять президента Джаред Кушнер встретились с украинской делегацией в Женеве. Дрисколл также провел встречу с украинской делегацией 22 ноября. По словам источника, это были «конструктивные» переговоры.