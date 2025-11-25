Газета
Главная / Политика /

NYT: Рубио и Уиткофф не посетили встречу России и США в Абу-Даби

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф не присутствовали на предполагаемых переговорах с российской стороной в Абу-Даби. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Согласно материалу, на переговорах с Киевом в Женеве присуствовали Рубио и Уиткофф, а также министр армии США Дэниел Дрисколл. «Однако ни один из них не присутствовал в Абу-Даби на встречах с российской стороной», – говорится в тексте.

25 ноября Politico со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине. Собеседники газеты подчеркнули, что из документа исключили в том числе возможную передачу территорий России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать, что в Абу-Даби проходят переговоры представителей Москвы и Вашингтона. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на сообщения заявил, что Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком» в попытке подорвать перспективные инициативы.

