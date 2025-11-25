Лавров: Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком»
Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком» в попытке подорвать перспективные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Так он прокомментировал слухи о якобы встрече российской и американской делегаций в Абу-Даби.
Он также добавил, что российская сторона рассчитывает, что США проинформируют РФ, когда сочтут свои консультации с Украиной и Европой завершенными.
25 ноября издание Politico со ссылкой на источники писало, что на встрече в Абу-Даби министр армии США Дэниел Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине.
До этого телеканал CBS сообщил, что Дрисколл якобы уже встретился в Абу-Даби с российскими представителями вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не подтвердил переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Абу-Даби. По его словам, в СМИ сейчас очень много различных сведений.