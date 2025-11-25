Лавров: Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком»

Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком» в попытке подорвать перспективные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Так он прокомментировал слухи о якобы встрече российской и американской делегаций в Абу-Даби.