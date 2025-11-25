Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком»

Ведомости

Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком» в попытке подорвать перспективные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Так он прокомментировал слухи о якобы встрече российской и американской делегаций в Абу-Даби.

Он также добавил, что российская сторона рассчитывает, что США проинформируют РФ, когда сочтут свои консультации с Украиной и Европой завершенными.

25 ноября издание Politico со ссылкой на источники писало, что на встрече в Абу-Даби министр армии США Дэниел Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине. 

До этого телеканал CBS сообщил, что Дрисколл якобы уже встретился в Абу-Даби с российскими представителями вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не подтвердил переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Абу-Даби. По его словам, в СМИ сейчас очень много различных сведений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь