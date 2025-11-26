Рютте допустил завершение конфликта на Украине до конца 2025 года

26 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что мирный план Белого дома по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов. По его словам, «многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом». Он отметил, что первоначальный документ был «не планом, а просто схемой», «концепцией».