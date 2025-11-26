Рютте допустил завершение конфликта на Украине до конца 2025 года
Генсек НАТО Марк Рютте считает вероятным завершение конфликта на Украине до конца 2025 г. Об этом он заявил в интервью испанской газете El País.
По его словам, после женевских переговоров потребуются новые раунды, в том числе параллельные обсуждения с ЕС и НАТО.
Отвечая на вопрос, может ли конфликт завершиться к концу 2025 г., он заявил: «Конечно. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь реализовать видение президента Трампа по достижению этой цели». При этом Рютте добавил, что «мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы».
26 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что мирный план Белого дома по Украине сокращен с 28 до 22 пунктов. По его словам, «многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом». Он отметил, что первоначальный документ был «не планом, а просто схемой», «концепцией».
Трамп также заявил, что Россия согласилась на «некоторые первоначальные шаги» в рамках урегулирования. По словам лидера США, его спецпосланник Стив Уиткофф планирует встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, на встрече также может присутствовать Джаред Кушнер. «Они собираются встретиться с президентом Путиным, кажется, на следующей неделе в Москве», – сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер отказался от ранее установленного дедлайна на 27 ноября, в течение которого Украина должна была согласиться на мирный план.