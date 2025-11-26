Что сказал Трамп об американском мирном плане по Украине

Трамп заявил, что разработанный Белым домом мирный план был сокращен с 28 до 22 пунктов. По его словам, «многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом» – так президент США прокомментировал критику плана со стороны соратников-республиканцев. Трамп при этом сказал, что первоначальный документ был не планом, а «просто схемой», «концепцией».