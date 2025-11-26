Что сказал Трамп об американском мирном плане по Украине

Что сказал Трамп об американском мирном плане по УкраинеРФ согласна на уступки, а Европа будет участвовать в гарантиях безопасности
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами сделал ряд заявлений об американском мирном плане по урегулированию украинского конфликта. В частности, речь шла о ряде уступок со стороны России и роли Европы в будущих гарантиях безопасности. «Ведомости» собрали самые важные заявления главы Белого дома.
Трамп заявил, что разработанный Белым домом мирный план был сокращен с 28 до 22 пунктов. По его словам, «многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом» – так президент США прокомментировал критику плана со стороны соратников-республиканцев. Трамп при этом сказал, что первоначальный документ был не планом, а «просто схемой», «концепцией».
По словам Трампа, Россия согласилась на «некоторые первоначальные шаги» в вопросе урегулирования конфликта. Главными уступками стало прекращение боевых действий и отказ от продвижения вперед российской армии.
Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На встрече может присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер. «Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе, он умный парень. И они собираются встретиться с президентом Путиным, кажется, на следующей неделе в Москве», – сказал Трамп (цитата по CNN).
В разговоре с журналистами Трамп подтвердил намерение привлечь Европу к обеспечению будущих гарантий безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта. По его словам, «Европа будет активно участвовать в этом». Американский лидер считает, что Европа действительно хочет окончания конфликта.
Помимо прочего, Трамп отказался от установленного на 27 ноября крайнего срока, в течение которого Украина должна была согласиться на мирный план, пишет Reuters. По данным агентства, глава Белого дома «отмахнулся от сообщения о том, что американский переговорщик Стив Уиткофф подсказывал русским, как вести себя с ним по этому вопросу».
По мнению Трампа, украинский конфликт «может продолжаться годами». Американский лидер подчеркнул, что Россия располагает гораздо большим числом военнослужащих, и «если Украина может достичь сделки, это хорошо».
Президент США также отметил, лидер Украины Владимир Зеленский «хотел был приехать» В США. Но, по мнению Трампа, сначала нужно заключить сделку.
21 ноября Вашингтон обнародовал мирный план, который может быть основой будущего мирного соглашения России и Украины. Первоначальный документ включал передачу территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. После консультаций Вашингтона и Киева текст документа изменился, его официально не публиковали.
Киев согласился с обновленным планом. Москва заявляла, что ознакомлена только с первоначальной версией проекта соглашения. СМИ сообщали о переговорах США и России по документу в Абу-Даби. По данным прессы, на них присутствовал министр армии США Дэн Дрисколл, который оптимистично оценил диалог.