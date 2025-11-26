Трамп заявил об участии Европы в гарантиях безопасности на Украине
Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение привлечь европейские страны к обеспечению будущих гарантий безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил прессе.
«Европа будет активно участвовать в этом. Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», – ответил глава Белого дома на вопрос о гарантиях безопасности в рамках темы украинского урегулирования.
25 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. Он напомнил об участии европейцев в работе по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, в Минских и Стамбульских договоренностях.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без участия самих европейских стран. Но подключить их к переговорам по украинскому урегулированию возможно только на следующем этапе.