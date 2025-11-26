Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил об участии Европы в гарантиях безопасности на Украине

Ведомости

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение привлечь европейские страны к обеспечению будущих гарантий безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил прессе.

«Европа будет активно участвовать в этом. Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», – ответил глава Белого дома на вопрос о гарантиях безопасности в рамках темы украинского урегулирования.

25 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. Он напомнил об участии европейцев в работе по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, в Минских и Стамбульских договоренностях.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без участия самих европейских стран. Но подключить их к переговорам по украинскому урегулированию возможно только на следующем этапе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её