Трамп заявил об участии Европы в гарантиях безопасности на Украине

25 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что европейцы провалили все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. Он напомнил об участии европейцев в работе по урегулированию в феврале 2014 г. между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, в Минских и Стамбульских договоренностях.