Политика

Силы ПВО за четыре часа сбили четыре украинских беспилотника

Ведомости

Силы ПВО в промежутке с 8:00 до 12:00 мск уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, один – над Белгородской областью. А еще один дрон уничтожили над территорией Крыма.

В ночь на 26 ноября сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Самая массовая атака была в Белгородской области, там сбили 13 БПЛА. 10 дронов уничтожили над соседней Воронежской областью. Пять БПЛА сбили над Черным морем, четыре – над Липецкой областью, а еще один – над Брянской областью.

Вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Тамбова, Калуги, Геленджика и Чебоксар. Они не принимали и не отправляли самолеты для безопасности пассажиров. Утром ограничения были сняты.

