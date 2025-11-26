Силы ПВО за четыре часа сбили четыре украинских беспилотника

В ночь на 26 ноября сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Самая массовая атака была в Белгородской области, там сбили 13 БПЛА. 10 дронов уничтожили над соседней Воронежской областью. Пять БПЛА сбили над Черным морем, четыре – над Липецкой областью, а еще один – над Брянской областью.