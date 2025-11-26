Газета
Ушаков словами «никуда не годятся» осудил утечки переговоров России и США

Ведомости

Утечки телефонных разговоров представителей России и США «никуда не годятся», заявил прессе помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Там есть утечки относительно телефонных контактов. Это никуда не годится», – подчеркнул Ушаков.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Ушаков рассказал, что довольно часто разговаривает со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, «но суть разговоров носит закрытый характер». По его словам, «кто-то прослушивает, кто-то сливает, но не мы».

26 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg, в которой содержится якобы стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что в его распоряжении оказалась запись беседы от 29 октября, в ходе которой якобы рассматривались варианты сотрудничества с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине.

