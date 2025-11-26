Ушаков словами «никуда не годятся» осудил утечки переговоров России и США

26 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg, в которой содержится якобы стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что в его распоряжении оказалась запись беседы от 29 октября, в ходе которой якобы рассматривались варианты сотрудничества с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине.