Дмитриев назвал фейком текст Bloomberg о якобы его беседе с Ушаковым

25 ноября CBS News сообщил, что Украина согласилась на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа. Уточнялось, что достигнуто общее понимание по предложению, но нужно проработать детали. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также сообщил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.