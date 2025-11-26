Дмитриев назвал фейком текст Bloomberg о якобы его беседе с Ушаковым
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опроверг достоверность публикации агентства Bloomberg, в которой содержится якобы стенограмма его телефонного разговора с помощником президента Юрием Ушаковым. Об этом он написал в соцсети X.
По утверждению агентства, в его распоряжении оказалась запись беседы от 29 октября, в ходе которой якобы рассматривались варианты сотрудничества с Вашингтоном по вопросу урегулирования на Украине.
«Фейк», – прокомментировал Дмитриев.
25 ноября CBS News сообщил, что Украина согласилась на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа. Уточнялось, что достигнуто общее понимание по предложению, но нужно проработать детали. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также сообщил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.
В тот же день Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках обсуждения мирного договора по Украине.