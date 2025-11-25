Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Трамп поручил Уиткоффу встретиться с ПутинымОдновременно Дрисколл проведет переговоры с украинцами
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках обсуждения мирного договора по Украине. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, параллельно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной. О ходе переговоров ему будут докладывать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Он отметил, что первоначальный план из 28 пунктов был доработан с учетом мнения и предложений обеих сторон, и «осталось лишь несколько пунктов разногласий».
Трамп заявил, что планирует личную встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но только после завершения переговоров о прекращении конфликта или их приближения к финалу.
Он призвал «надеяться на достижение мира как можно быстрее» и назвал этот процесс «очень важным вопросом».
Ранее ABC News писал со ссылкой на Белый дом, что на данный момент встреча Трампа и Зеленского не запланирована. При этом пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт отмечала, что остается «несколько деликатных, но преодолимых деталей» в обсуждении мирного соглашения, которые требуют дальнейших контактов между Киевом, Москвой и Вашингтоном.
Тогда же в интервью Axios руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Трампом и подписать мирный план США в День благодарения 27 ноября. Глава офиса украинского президента заявил, что основные разногласия, которые предстоит преодолеть президентам, касаются территориального вопроса.
25 ноября CBS News сообщил, что власти Украины согласились на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации Трампа. Уточнялось, что достигнуто общее понимание по предложению, однако детали еще предстоит проработать. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также сообщил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.