Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Ранее ABC News писал со ссылкой на Белый дом, что на данный момент встреча Трампа и Зеленского не запланирована. При этом пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт отмечала, что остается «несколько деликатных, но преодолимых деталей» в обсуждении мирного соглашения, которые требуют дальнейших контактов между Киевом, Москвой и Вашингтоном.