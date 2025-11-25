Газета
Белый дом: встреча Трампа и Зеленского не запланирована

На данный момент встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не запланирована. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Белого дома.

24 ноября Financial Times писала, что окружение Зеленского опасается, что он вновь вступит в словесную перепалку с Трампом в ходе возможного визита в Вашингтон. В связи с этими опасениями окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США, поскольку новая ссора между главами государств может испортить ход мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не знают, приедет ли Зеленский в Вашингтон 27 ноября. «Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.

Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от Зеленского подписать соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.

