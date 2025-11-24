Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: окружение Зеленского отговаривает его от поездки к Трампу

Ведомости

Окружение президента Украины Владимира Зеленского опасается, что он вновь вступит в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом в ходе возможного визита в Вашингтон. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как пишет газета, в связи с этими опасениями окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон, поскольку новая ссора между главами государств может испортить ход мирных переговоров.

FT подчеркивает, что пока неясно, планирует ли Трамп получить личную подпись Зеленского под своим мирным планом как знак одобрения данной инициативы.

Читайте также:Зеленский заявил о «критическом моменте» на переговорах в Женеве

21 ноября Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от Зеленского подписать соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не знают, приедет ли Зеленский в Вашингтон 27 ноября. «Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.

Встреча американского и украинского лидеров 28 февраля завершилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, они разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но в тот раз продолжалась около часа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь