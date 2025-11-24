FT: окружение Зеленского отговаривает его от поездки к Трампу
Окружение президента Украины Владимира Зеленского опасается, что он вновь вступит в словесную перепалку с американским лидером Дональдом Трампом в ходе возможного визита в Вашингтон. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Как пишет газета, в связи с этими опасениями окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон, поскольку новая ссора между главами государств может испортить ход мирных переговоров.
FT подчеркивает, что пока неясно, планирует ли Трамп получить личную подпись Зеленского под своим мирным планом как знак одобрения данной инициативы.
21 ноября Трамп заявил, что он рассчитывает получить согласие от Зеленского подписать соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не знают, приедет ли Зеленский в Вашингтон 27 ноября. «Такой информацией мы пока не располагаем», – сказал он.
Встреча американского и украинского лидеров 28 февраля завершилась на повышенных тонах. При этом до фактических двусторонних переговоров дело даже не дошло, они разругались в ходе приветственной пресс-конференции, которая обычно длится 10–15 минут, но в тот раз продолжалась около часа.