Зеленский заявил о «критическом моменте» на переговорах в Женеве

По словам Зеленского, Киев намерен продолжать работу с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, чтобы найти компромиссы, которые «будут усиливать, а не ослаблять Украину». Президент подчеркнул, что украинская сторона будет и дальше объяснять опасность попыток «сделать вид, что агрессия будто бы преодолена сама собой».