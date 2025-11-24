Зеленский заявил о «критическом моменте» на переговорах в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию вокруг мирного плана США как «критический момент», отметив усиление давления и информационного шума на фоне переговоров в Женеве. Его слова передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, Киев намерен продолжать работу с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, чтобы найти компромиссы, которые «будут усиливать, а не ослаблять Украину». Президент подчеркнул, что украинская сторона будет и дальше объяснять опасность попыток «сделать вид, что агрессия будто бы преодолена сама собой».
24 ноября The New York Times со ссылкой на источник написала, что украинские и американские официальные лица в Женеве обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. По данным издания, рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным обсуждать, кто именно может подписывать возможное соглашение между Россией и США по Украине от имени Киева в условиях «нелегитимности украинских властей».