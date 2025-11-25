Белый дом: в мирном соглашении осталось уладить «несколько деликатных деталей»

25 ноября Politico со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине. Собеседники газеты подчеркнули, что из документа исключили в том числе возможную передачу территорий России.