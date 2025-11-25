Белый дом: в мирном соглашении осталось уладить «несколько деликатных деталей»
США за последнюю неделю достигли существенного прогресса в продвижении к возможному мирному соглашению по Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х. Она отметила, что остается «несколько деликатных, но преодолимых деталей», которые требуют дальнейших контактов между Киевом, Москвой и Вашингтоном.
Эти вопросы будут обсуждаться на следующих раундах переговоров.
По ее словам, Вашингтон «смог усадить за стол переговоров обе стороны – Украину и Россию», что позволило продвинуться вперед в обсуждении рамок будущего соглашения.
Ранее пресс-секретарь министра армии США Дэна Дрисколла Джефф Толберт заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и России в Абу-Даби проходят успешно. По его словам, стороны ведут конструктивный диалог о достижении «прочного мира» и Вашингтон «сохраняет оптимизм».
25 ноября Politico со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Абу-Даби Дрисколл должен передать российской делегации сокращенный вариант американского плана, который направлен на завершение конфликта на Украине. Собеседники газеты подчеркнули, что из документа исключили в том числе возможную передачу территорий России.