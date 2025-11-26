Российские войска поразили цех производства боеприпасов для ВСУ

Силы РФ нанесли удары по цеху по производству боеприпасов для ВСУ, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.