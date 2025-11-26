Российские войска поразили цех производства боеприпасов для ВСУ
Силы РФ нанесли удары по цеху по производству боеприпасов для ВСУ, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что поражение нанесено «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией».
Также в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотника.
23 ноября Минобороны сообщало об уничтожении зенитного ракетного комплекса С-300 и поражении объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованных в обеспечении ее вооруженных сил. Для ударов российская армия тогда тоже задействовала авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию.