Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские войска поразили цех производства боеприпасов для ВСУ

Ведомости

Силы РФ нанесли удары по цеху по производству боеприпасов для ВСУ, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины и пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поражение нанесено «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией».

Также в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотника.

23 ноября Минобороны сообщало об уничтожении зенитного ракетного комплекса С-300 и поражении объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованных в обеспечении ее вооруженных сил. Для ударов российская армия тогда тоже задействовала авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её