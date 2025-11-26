Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков счел обычным делом немного севший голос Путина на выступлении в Бишкеке

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего необычного в небольшой осиплости голоса Владимира Путина, заметной во время выступления главы государства в Бишкеке. Тема была затронута во время общения представителя Кремля с журналистами.

«Это бывает», – сказал Песков.

25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил его в аэропорту. Лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет. По итогам переговоров в Бишкеке они подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте