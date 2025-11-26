Песков счел обычным делом немного севший голос Путина на выступлении в Бишкеке

25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. Глава Киргизии Садыр Жапаров встретил его в аэропорту. Лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет. По итогам переговоров в Бишкеке они подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами.