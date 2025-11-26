Газета
Путин и Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об укреплении союзничества между странами.

В программном документе обозначены новые цели по дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. В присутствии лидеров РФ и Киргизии также был произведен обмен семью документами, подписанными в ходе визита.

25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. В аэропорту его встретил Жапаров. После прилета лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет.

Как в Киргизии проходят переговоры Владимира Путина и Садыра Жапарова

Политика / Международные отношения

В ходе переговоров с Жапаровым российский лидер заявил, что российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются. По его словам, их основой является обоюдное уважение, а также учет интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве.

