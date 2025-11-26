Путин и Жапаров подписали заявление об укреплении союзничества

В ходе переговоров с Жапаровым российский лидер заявил, что российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются. По его словам, их основой является обоюдное уважение, а также учет интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве.