В Бишкеке стартовали переговоры Путина и Жапарова
Переговоры президентов РФ и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке начались. Главы государств обсудили сотрудничество между странами.
Путин заявил, что российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются. По его словам, их основой является обоюдное уважение, а также учет интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Бишкека. По его данным, в 2024 г. товарооборот между странами достиг рекордных показателей, а инвестиции в Киргизию продолжают расти. Путин добавил, что Россия и Киргизия активно обсуждают новые механизмы взаимных расчетов.
Жапаров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия всегда была и остается надежным союзником и верным другом Киргизии. По его словам, Бишкек высоко ценит свои отношения с Москвой.
Президент России пригласил своего киргизского коллегу на неформальную встречу лидеров стран СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге в декабре.
Другие заявления Путина в начале переговоров
- Лидеры стран находятся в постоянном контакте и держат на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.
В подготовленном ко встрече совместном заявлении об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению сотрудничества между странами.
РФ и Киргизия видят большой потенциал развития сотрудничества в области мирного атома. Страны также уделяют особое внимание развитию сотрудничества в сфере безопасности.
С 1 сентября 2027 г. в Киргизии заработают первые три школы с обучением на русском языке. Россия ценит внимание руководства Киргизии к вопросам поддержки русского языка в республике.
25 ноября Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом. В аэропорту его встретил Жапаров. После прилета лидеры вместе направились к Вечному огню на площади Победы для возложения венков, затем – в резиденцию «Ала-Арча» на встречу тет-а-тет.
26 ноября запланированы российско-киргизские переговоры и подписание двусторонних документов, в том числе в сфере миграции. Ожидается совместное заявление для СМИ. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные вопросы. Также Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего примет участие в неформальном обеде глав государств – членов ОДКБ.