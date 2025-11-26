В Бишкеке стартовали переговоры Путина и Жапарова

26 ноября запланированы российско-киргизские переговоры и подписание двусторонних документов, в том числе в сфере миграции. Ожидается совместное заявление для СМИ. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные вопросы. Также Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, после чего примет участие в неформальном обеде глав государств – членов ОДКБ.