Путин поручил определить единые подходы к установлению статуса многодетной семьи

21 ноября глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число многодетных семей в России выросло более чем на 8% с января 2025 г. и достигло 2,9 млн. Почти на 300 000 также увеличилось количество детей в этих семьях. Котяков также сообщил, что в 12 регионах России будут открыты центры демографических компетенций. Они существуют уже в 15 субъектах страны.