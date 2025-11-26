Путин поручил определить единые подходы к установлению статуса многодетной семьи
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об определении единых подходов к установлению статуса многодетной семьи. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
Речь идет, в частности, о единых подходах к выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, по месту жительства (пребывания) одного из родителей при проживании (регистрации) членов семьи в разных регионах России.
Доклад о проделанной работе необходимо представить президенту до 1 марта 2026 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
21 ноября глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число многодетных семей в России выросло более чем на 8% с января 2025 г. и достигло 2,9 млн. Почти на 300 000 также увеличилось количество детей в этих семьях. Котяков также сообщил, что в 12 регионах России будут открыты центры демографических компетенций. Они существуют уже в 15 субъектах страны.