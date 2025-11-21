Количество многодетных семей в России увеличилось более чем на 8% в 2025 году

«И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 млн. То есть, прирост почти 300 000», – рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).