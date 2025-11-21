Количество многодетных семей в России увеличилось более чем на 8% в 2025 году
Число многодетных семей в России увеличилось более чем на 8% с января 2025 г. и достигло 3,9 млн. Почти на 300 000 также выросло количество детей в этих семьях, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, выступая на Красноярском демографическом форуме.
«И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 млн, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 млн. То есть, прирост почти 300 000», – рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).
По словам Котякова, в 12 регионах России будут открыты центры демографических компетенций. Они существуют уже в 15 субъектах страны, отметил он.
В конце октября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала нужно реформировать, чтобы она поддерживала рождения третьего и последующих детей. Она подчеркнула, что сейчас маткапитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, «причем существенно».